Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Litoral Norte
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Após desistência de cervejaria, terreno da BR-101 terá complexo empresarial

Instalações serão feitas com R$ 17 milhões e deverão gerar 500 empregos; veja imagens do projeto

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