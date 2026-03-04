Após desistência de cervejaria, terreno da BR-101 terá complexo empresarial

Um complexo empresarial de R$ 17 milhões será construído no quilômetro 21 da BR-101, em Três Cachoeiras, no Litoral Norte. A ideia é atingir R$ 57 milhões com a comercialização dos espaços do Dado Complexo Empresarial.

O terreno foi comprado em 2024 pelo empresário Luiz Carlos Cardoso Pereira, dono da TC Imóveis. Os antigos proprietários pretendiam construir no local uma fábrica de cervejas da Dado Bier, projeto que acabou não saindo do papel.

A ideia agora é que se instalem nos pavilhões e no loteamento atividades comerciais, industriais leves, de serviços e de logística. As estruturas serão adaptadas para as empresas. A obra começará em 2027 e levará dois anos, mas já há negociações com concessionárias de caminhões, contou o diretor ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.

— Apesar de ser uma cidade pequena, Três Cachoeiras tem muitas transportadoras, fábricas de esquadrias, móveis e empresas que trabalham com mármore e granito para a construção civil — diz ele. — Queremos atender este pessoal que paga aluguel e está insatisfeito.

Serão 133 lotes e imagina-se que cada empresa use quatro ou cinco. Com as operações, são estimados de 500 a 600 empregos. E por que “Dado” foi mantido no nome?

— É uma cidade pequena e por muito tempo ficou a especulação de que teria a fábrica, virou a área da Dado Bier. Então, preferi manter o nome, para não lutar contra.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)