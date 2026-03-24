Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

De Santa Cruz
Notícia

Aos 79 anos, fabricante de brinquedos Xalingo pede recuperação judicial

Empresa atribui a crise a fatores como a concorrência de importados e cópia de produtos por ex-funcionários

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS