Aos 79 anos, fabricante de brinquedos Xalingo pede recuperação judicial

A Xalingo tem sede em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Unidades fora do RS foram fechadas. Xalingo / Divulgação

Fundada em 1947, a Xalingo pediu recuperação judicial. Supera R$ 69,8 milhões a dívida do grupo que inclui a tradicional fabricante de brinquedos, que tem sede em Santa Cruz do Sul e é muito conhecida pelos blocos de madeira da linha "Brincando de Engenheiro". Os principais credores são Banco do Brasil, Badesul, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Bradesco e Sicredi Vale do Rio Pardo.

A coluna tentou conversar com a empresa, que ainda não quis se manifestar. Pela petição inicial, atribui a crise, que se intensificou de 2022 para cá, à elevada importação, investimento constante em novos brinquedos, uso maior de telas digitais pelas crianças, juro e custos logísticos elevados.

"Entre os anos de 2022 e 2024, a receita operacional líquida sofreu redução expressiva, passando de R$ 116,7 milhões para R$ 84,2 milhões, o que representa uma queda acumulada aproximada de 28% no faturamento."

E também cópia de produtos por ex-funcionários:

"Paralelamente à retração do mercado, observou-se intensificação da concorrência entre os anos de 2021 e 2023, notadamente pela reprodução indevida de produtos desenvolvidos pela companhia. Parte significativa dessas cópias foi promovida por empresas constituídas por ex-colaboradores e ex-representantes comerciais."

Os problemas ocorreram enquanto a Xalingo investia para instalar uma fábrica em São Paulo:

"Contudo, a implementação da unidade enfrentou dificuldades relevantes, incluindo atraso aproximado de um ano na obtenção das licenças ambientais necessárias, demora no início pleno das operações, baixa produtividade inicial da planta, elevada rotatividade de funcionários e sucessivas mudanças na equipe de gestão local."

Então, de um lucro de R$ 8,8 milhões em 2020, a empresa passou a um prejuízo de R$ 30 milhões em 2025. Resta hoje a fábrica de Santa Cruz, com 36 mil metros quadrados. A indústria de Itupeva (SP) e o centro logístico de Barra Velha (SC) foram fechados.

Para que a Xalingo entre em recuperação judicial, precisa da autorização da Justiça. Se sair, o próximo passo será fazer o plano de reestruturação que precisará ser aprovado por credores, enquanto cobranças são suspensas.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)