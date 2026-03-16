Aos 59 anos, cooperativa Piá prepara "liquidação" do negócio

Piá tem sede em Nova Petrópolis, na serra gaúcha. Google Street View / Divulgação

Com sede em Nova Petrópolis, a cooperativa Piá se encaminha para a extinção aos 59 anos. Associados foram convocados para uma assembleia extraordinária no dia 26 de março quando votarão a chamada "liquidação", termo usado para cooperativas que é equivalente à falência de empresas.

Aparentemente, porém, deve ser apresentada uma proposta de "liquidação com continuidade das operações", procedimento que costuma evitar quebra imediata. Em tese, isso contempla venda de partes enquanto o principal da atividade segue funcionando. Porém, a venda de ativos já vinha ocorrendo nos últimos anos para pagar credores e enxugar o negócio, inclusive com o fechamento de supermercados e leilão da frota de veículos.

A crise da Piá se arrasta há anos. Em 2023, houve renúncia da antiga gestão e assumiu Jorge Dinnebier, que tinha como bandeira pagar e reconquistar fornecedores de leite, para recuperar o negócio pela atividade industrial.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)