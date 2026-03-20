Antecipação do 13º do INSS somará R$ 6,28 bilhões no RS; veja datas e regras

No RS, são 2,7 milhões de beneficiários que receberão em média R$ 1.912,21. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

A antecipação do 13º salário de 2026 para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Rio Grande do Sul somará R$ 6,28 bilhões, o que representa 8% dos R$ 78,2 bilhões que serão desembolsados pela Previdência Social no país. O cálculo foi feito a pedido da coluna pelo economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank.

No país, são 35,17 milhões de beneficiários que receberão, em média, R$ 1.865,54. Aqui no Rio Grande do Sul, o valor é um pouco maior, de R$ 1.912,21, pago a 2,757 milhões de pessoas.

A título de curiosidade, o Rio Grande do Sul fica na quarta posição no ranking de maiores quantias. São Paulo (R$ 21,59 bilhões) lidera, seguido por Minas Gerais (R$ 8,73 bilhões) e Rio de Janeiro (R$ 7,24 bilhões).

É um dinheiro antecipado e não um valor a mais. Desde a pandemia, o governo federal vem antecipando o 13º, que, portanto, não será depositado no segundo semestre.

A decisão já foi publicada no Diário Oficial da União. O benefício será pago em duas vezes. Pelo calendário, a primeira parcela vai de 24 de abril até 8 de maio. A segunda metade do 13º será paga de 25 de maio a 8 de junho. A data leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Têm direito segurados e dependentes da Previdência que, em 2026, receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Não recebem 13º salário pessoas contempladas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência — desde que comprovem baixa renda — e beneficiários de Renda Mensal Vitalícia.

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