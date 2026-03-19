Ameniza escassez de diesel na lavoura de arroz: "Não há falta agora, mas o preço..."

O arroz é uma das principais culturas de verão do Rio Grande do Sul . Paulo Rossi / Divulgação

Amenizou a escassez de diesel na lavoura de arroz, diz o diretor da Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Anderson Belloli. Ele foi um dos primeiros a alertar a coluna sobre o problema há duas semanas, dias após o ataque ao Irã e o fechamento do Estreito de Ormuz, que fizeram as cotações dispararem no mercado internacional. O preço, porém, segue altíssimo.

— Não há falta agora, mas o preço... E está longe ainda de uma normalização - diz Beloli.

Diretor da Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Anderson Belloli. Anderson Belloli / Arquivo Pessoal

Até recuou, diz Beloli, mas segue elevado. Antes da guerra, o litro era vendido a menos de R$ 6 pelos TRRs (empresas que levam o diesel à lavoura). Saltou a perto de R$ 10 e agora gira em torno de R$ 8. Ou seja, o impacto de custo e, portanto, inflacionário segue à espreita.

O arroz é uma das principais culturas de verão do Rio Grande do Sul e está em plena colheita. O grão tem sofrido com o preço baixo de venda, embora tenha sido poupado da estiagem.

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