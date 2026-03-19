Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Lavoura
Análise

Ameniza escassez de diesel na lavoura de arroz: "Não há falta agora, mas o preço..."

O grão está em plena colheita no Rio Grande do Sul

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