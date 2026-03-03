Alvo de operação que apreendeu alimentos, doceria é multada em R$ 66 mil pelo Procon

Cerca de 270 quilos de produtos foram apreendidos em fiscalização na fábrica e em duas lojas da Juro de Dedinho em Porto Alegre. Procon Porto Alegre / Divulgação

Alvo de operação da Vigilância Sanitária em maio de 2025, a Juro de Dedinho recebeu três multas do Procon de Porto Alegre que somam aproximadamente R$ 66 mil. Segundo o diretor Wambert Di Lorenzo, foram R$ 23.193,60 por produtos vencidos na loja do Iguatemi; R$ 21.019,20 por ausência de preço na mesma unidade; e R$ 22.468,80 por falta de preço e de informações sobre a composição dos alimentos e pela presença de substâncias impróprias para consumo por pessoas com restrição alimentar no BarraShoppingSul. A doceria recorreu das multas.

Na chamada Operação Promessa, foram apreendidos 270 quilos de alimentos. Fiscais encontraram produtos vencidos e impróprios para consumo por conservação em temperatura inadequada; embalagem danificada; falta de informação de que continham glúten; e, por fim, falta de informação de validade e preço. Em registro recente da coluna sobre o fechamento de dois quiosques da marca, a proprietária Paola Parmigiani reforçou que já fez todas as adequações exigidas por Vigilância Sanitária e Procon tanto na fábrica quanto nas lojas.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)