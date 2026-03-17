Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Transporte
Notícia

Alta do diesel faz empresas de ônibus reduzirem horários e pedirem aumento da passagem

A federação do setor argumenta que o combustível representa 20% da tarifa

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS