Alta do diesel faz empresas de ônibus reduzirem horários e pedirem aumento da passagem

Transportadoras de passageiros são as últimas a sentirem a falta do combustível. Marco Favero / Agencia RBS

A alta no preço do diesel provoca ao menos dois efeitos no transporte coletivo: redução de horários e pedidos de aumento da passagem. O presidente da Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Rio Grande do Sul (Fetergs), Sergio Pereira, disse ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, que já estão sendo feitas solicitações de antecipação do reajuste de preço.

— Da tarifa ao passageiro, 20% é combustível. Alguém tem que assumir a conta. Se não o passageiro, tem que ser o município — diz.

Sergio Pereira, presidente da Fetergs, aposta os efeitos imediatos da alta do diesel no transporte de passageiros. Sogil / Divulgação

Os contratos obrigam as distribuidoras a fornecer o diesel, então as transportadoras de passageiros são as últimas a sentirem a falta do combustível. Ainda assim, empresas estão reduzindo os horários como precaução, argumenta o empresário.

A escassez de diesel e a alta de preços começou com o ataque ao Irã. O Brasil importa o combustível, que em boa parte passa pelo Estreito de Ormuz, fechado pelo governo iraniano.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)