Disparada de preços faz Petrobras limitar cotas para venda de combustíveis

Quando o preço fica muito abaixo do mercado internacional, clientes deixam de importar e há uma corrida às refinarias da Petrobras. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Está chegando no consumidor o aumento nos preços dos combustíveis. Após as distribuidoras terem avisado dos reajustes no diesel importado (noticiado ontem pela coluna), a Petrobras está colocando cotas de venda do combustível e também da gasolina nas refinarias. A informação é do presidente do sindicato que representa os postos, Sulpetro, João Carlos Dal'Aqua.

Cotas são estabelecidas pela estatal quando seus preços ficam muito abaixo do mercado internacional. Os clientes deixam de importar e há uma corrida às refinarias da Petrobras. A empresa ainda não repassou a alta do petróleo e dos combustíveis após o fechamento do Estreito de Ormuz, no Irã.

— E isso está ocorrendo justamente no período de safra, quando aumenta a demanda — diz, referindo-se especialmente ao diesel — Afetará muito mais os postos independentes, de bandeira branca, que não têm fornecimento garantidos por contratos.

O diesel da Petrobras está, hoje, 47% abaixo da cotação internacional. Já a gasolina está com o preço 19% menor. A estatal domina a maior parte do mercado brasileiro. Já duas refinarias privadas do Nordeste reajustaram preços. Para o diesel, aplicaram aumentos de até R$ 0,21 e para a gasolina, de R$ 0,30.

O preço do petróleo segue em alta, acelerando neste início da tarde. O barril está acima de US$ 84. Um dia antes do ataque no Irã, estava em US$ 72.

Veja aqui a projeção de impacto no frete das transportadoras de cargas: Distribuidoras já aplicam altas de até R$ 0,20 no diesel como reflexo do conflito no Irã

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