Alta de preço de combustíveis, farmácias vendem recorde, cooperativas em crise e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- A fiscalização da alta de preço dos combustíveis. Entrevista com o diretor do Procon de Porto Alegre, Wambert di Lorenzo
- Grupo gaúcho de farmácias vendeu R$ 5,9 bi e teve lucro recorde em 2025. Entrevista com o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Panvel, Antônio Napp
- A situação de duas tradicionais cooperativas gaúchas, que enfrentam forte crise. Entrevista com o presidente da Cotribá, Carlos Diehl, e com o presidente da Piá, Jorge Dinnebier
- Vinícola do RS fatura R$ 122 milhões com vinho daqui e do Exterior. Entrevista com o CEO da Vinícola Basso, Fabiano Basso
- Começa venda de scooter elétrica criada por gaúchos e feita na China. Entrevista com a sócia da Smart Mobilidade Urbana Vanessa Abel.
Produção: Diogo Duarte
Edição de áudio: Eduarda Brum e Fernando Bortolin
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Be8, Marcopolo e Corsan
Ouça no Spotify:
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna