Afinal, por que o Paraguai atrai operações de empresas gaúchas: "Ambiente amigável"

Felipe Medeiros, sócio do escritório MMT Advogados (E), e Augusto Moro, diretor do Instituto Brasileiro de Harmonização Orofacial (D). MMT Advogados, Arquivo pessoal / Divulgação

De alguns meses para cá, a coluna tem recebido questionamentos sobre a atratividade do Paraguai para instalação de operações de empresas brasileiras, o que, claro, inclui as gaúchas. Por isso, o podcast Nossa Economia, de GZH, entrevistou o advogado Felipe Medeiros, sócio do escritório MMT Advogados, do Rio Grande do Sul, que esteve no país para entender o ambiente de negócios.

O principal ponto favorável é a carga tributária. Medeiros citou o modelo "10-10-10", no qual os impostos sobre valor agregado (IVA), renda da pessoa física e renda das empresas chegam, no máximo, à alíquota de 10%.

— É uma das mais baixas da América Latina, é previsível e o sistema é fácil. Aqui no Brasil, o empresário nem consegue calcular quanto de imposto tem que pagar.

Destacou ainda a Lei de Maquila, que dá isenção total de impostos para empresas que importam máquinas e matéria-prima, cobrando apenas 1% sobre o valor final do produto exportado. Entre os custos, o advogado citou a energia barata. Por outro lado, apontou a mão de obra como desafio (não que aqui não seja também) e uma população menor para consumir.

De malas prontas

O Instituto Brasileiro de Harmonização Orofacial, empresa de Novo Hamburgo que oferece cursos para mais de 14 mil alunos de 40 países, decidiu ter uma unidade no Paraguai, que reunirá toda a operação internacional. O diretor Augusto Moro diz, inclusive, que cogita levar a sede e atender o Brasil também por lá pelo "ambiente amigável" para empreender.

— Vamos botar o "pezinho na água". Quando sentirmos que é realmente seguro, vamos nos pivotar (mudar) para lá. Do fundo do coração, não queríamos, mas nossa carga tributária aqui chega fácil a 47%. No Paraguai, na pior das hipóteses, será 30%. E, muito provavelmente, nossa empresa vai se enquadrar na Lei de Maquila, podendo ficar em 1%.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)