Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Crise financeira
Notícia

“A Piá não vai fechar”, garante presidente da cooperativa que prepara processo de liquidação

Ideia é manter a operação enquanto andam as negociações com empresas, inclusive para compra total do negócio

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