“A Piá não vai fechar”, garante presidente da cooperativa que prepara processo de liquidação

Presidente da Piá, Jorge Dinnebier, gostaria de terceirizar a cooperativa, sem vendê-la. Cooperativa Piá / Divulgação

Apesar da proposta para votar o processo de liquidação, o presidente da Piá, Jorge Dinnebier, garante que a cooperativa não será extinta. A ideia é manter a operação enquanto andam as negociações com empresas, que poderão resultar na venda total ou parcial do negócio, investimento por fundos para sanear as dívidas ou terceirização de produção, com a Piá fabricando produtos de terceiros e recebendo por isso.

— A Piá não vai fechar. Estamos com contratos de confidencialidade assinados — afirmou em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Dos 160 produtos no catálogo, metade está sendo produzida. A crise da cooperativa se arrasta há anos. A direção anterior renunciou em 2023 em meio a acusações de irregularidades, quando Dinnebier assumiu com a proposta de “voltar à essência”, que é a industrialização de leite. A operação foi enxugada, com a venda e o fechamento de supermercados, por exemplo.

A assembleia de associados está marcada para o dia 26.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)