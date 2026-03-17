A febre da corrida puxa vendas nas lojas de Porto Alegre

A febre da galera que gosta de correr se refletiu no varejo. Na pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), 54% sentiram aumento na procura por itens para o esporte. Boa parte atribui às provas de corrida de rua. Porém, apenas 21% realmente estão vendendo mais. O item mais procurado é tênis, seguido por camiseta, calção, calça, meia e boné. A lista, porém, contempla até fone de ouvido.