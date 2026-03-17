A febre da corrida puxa vendas nas lojas de Porto Alegre

A febre da galera que gosta de correr se refletiu no varejo. Na pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), 54% sentiram aumento na procura por itens para o esporte. Boa parte atribui às provas de corrida de rua. Porém, apenas 21% realmente estão vendendo mais. O item mais procurado é tênis, seguido por camiseta, calção, calça, meia e boné. A lista, porém, contempla até fone de ouvido.
— O gasto médio entre R$ 251 e R$ 400 define o corredor porto-alegrense como um consumidor que busca tênis de entrada e intermediários. Há domínio absoluto do cartão parcelado (72%) — analisa Victor Pires, assessor de Pesquisa e Desenvolvimento do Sindilojas POA.
No online, Instagram e WhatsApp são os principais canais de compra.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Ranking de supermercados, crédito para complexo de biodiesel e fábrica de calçados fechada
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)