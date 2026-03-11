A escassez de diesel e a falta de transparência na cadeia de combustíveis

Está faltando diesel na lavoura, tratores estão indo abastecer em postos de combustível, algumas revendas relatam cotas estabelecidas por distribuidoras e pela Petrobras e a estatal está realizando até leilão de diesel no Rio Grande do Sul. Ou seja, problema há em um ou mais pontos desta cadeia econômica, desajustada desde o ataque ao Irã e a disparada de preços de petróleo e combustíveis no Exterior.
A Petrobras não admite estar limitando a venda, mas sempre o faz quando o preço dispara no mercado internacional, ela não quer reajustar aqui e há uma correria de encomendas às suas refinarias. As distribuidoras não falam, mas é de conhecimento geral que estão retendo estoques, principalmente para as TRRs, empresas que ficam no final da fila de abastecimento (depois dos postos e das transportadoras de cargas), mas neste momento de colheita no Estado são essenciais para levar o diesel até as lavouras.
Mas o pior da falta de transparência está na Agência Nacional do Petróleo (ANP). A agência reguladora tem o dever de informar claramente agentes da cadeia econômica e sociedade. Se no sábado pediu esclarecimentos, já deveria tê-los recebido e exposto. Com este desajuste de combustível, não cabe apenas dizer, por nota, que "não identifica restrições à manutenção das atividades ou à disponibilidade de combustíveis no mercado doméstico". Ou não está monitorando direito ou não está repassando informação.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: licenciamento de fábrica de R$ 27 bi, novos voos e data center atrasado
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)