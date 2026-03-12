Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Inflação à vista
Análise

A corda está bem esticada para a Petrobras e o preço dos combustíveis

O preço do petróleo voltou a saltar para os US$ 100

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS