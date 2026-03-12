A corda está bem esticada para a Petrobras e o preço dos combustíveis

Mais ataques ao Estreito de Ormuz e parada na produção de refinarias no Iraque levam o petróleo à banda dos US$ 100 o barril novamente. O Irã diz que o mundo precisa se acostumar com uma cotação de US$ 200. Ele fala o que quer sobre seu único trunfo, mas assusta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de quem se espera um basta pela onda inflacionária do conflito, é imprevisível.

Nos Estados Unidos, o preço dos combustíveis já sobe. Aqui, ainda não estourou a coisa porque a Petrobras está segurando as pontas sem aumentar nas refinarias, mas a corda está esticando. O diesel está está 50% abaixo do Exterior e a gasolina, 28%.

Os aumentos que o consumidor vê nos postos são pequenos perto do que pode vir, principalmente no diesel. Importar combustível já está mais caro e a compra aqui está limitada, embora a Agência Nacional do Petróleo (ANP) diga que está tudo bem.

A lavoura sentiu primeiro porque fica na ponta final da fila para receber diesel e, por coincidência, o conflito pegou a colheita da principal safra do Rio Grande do Sul. Tanto que, para um ajuste emergencial, Petrobras fez ontem um leilão de diesel aqui em Canoas. Mas o preço ficou alto, quase o do mercado internacional.

A Petrobras não conseguirá segurar por muito tempo. Se aumentar, deverá ser em intensidade menor do que o Exterior. Certamente usará caixa para esperar que arrefeça o conflito no Oriente Médio. Inflação agora bagunçaria a economia brasileira e o plano da economia brasileira.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)