Vendido hotel de Gramado lacrado desde a falência

O Hotel Modevie fica a 150 metros da tradicional Rua Coberta. Hotel Modevie / Divulgação

Lacrado após a falência, o hotel Modevie, de Gramado, foi vendido em leilão por R$ 16,001 milhões. O arremate ocorreu na modalidade “porteira fechada”, incluindo imóvel (terreno e edificações), equipamentos, móveis, enxoval, etc. Quem comprou foi a VL Sole, de Santa Cruz do Sul.

O valor será usado para pagar credores da massa falida. Da MRS Administração Judicial, o administrador judicial Nestor Samrsla explica que há outros bens para vender. A dívida do Modevie supera R$ 65 milhões.

Já tinham sido feitas três tentativas de leilões, mas não houve interessados. O valor inicial de avaliação de R$ 132 milhões foi sendo reduzido. Aliás, o valor “quebrado” da venda agora, 16 milhões e mil reais, se deu porque a compradora estava cobrindo o lance anterior.

O Modevie fica a 150 metros da tradicional Rua Coberta, na esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Augusto Zatti, ou seja, no “coração” de Gramado. O terreno tem 562 metros quadrados, com área construída de mil metros quadrados.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: obra de fábrica de aviões, novo carro gaúcho e 3 mil tênis doados por calçadista

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)