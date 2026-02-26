Varejo debate estiagem, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 26.02

Agenda

Reunião da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV). Na pauta, estiagem, diz o presidente Vilson Noer. A coluna participará, com o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa.

Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulga o estudo Consumo nos Lares Brasileiros.

FGV divulga Sondagem do Comércio, Sondagem de Serviços e IGP-M.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga os resultados de fevereiro do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec).

Índice FipeZap de Imóveis Comerciais. O preço de venda caiu 0,02% em janeiro. O metro quadrado custa em média R$ 6.317.

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Pílulas

Dólar caiu 0,60%, para R$ 5,12. Ibovespa caiu 0,13%, aos 191.247 pontos.

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