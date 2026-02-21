Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Análise

Um tombo e dois avanços: como serviços, indústria e varejo do RS se saíram em 2025

Houve um efeito rebote após o comportamento dos setores no ano da enchente

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