Um tombo e dois avanços: como serviços, indústria e varejo do RS se saíram em 2025

Indústria

Apesar do recuo de 0,5% em dezembro, a produção da indústria do Rio Grande do Sul fechou 2025 com aumento de 2,4% sobre 2024. Foi um crescimento bem acima da média nacional do ano passado, que avançou 0,6%. O setor gaúcho, porém, vinha de anos de estagnação, ainda que seja um resultado que anime.

Nove das 14 atividades tiveram aumento de produção. A principal influência foi de produtos alimentícios (7,2%), também pela sua participação na matriz produtiva do Estado. Já as variações mais intensas foram nas indústrias do fumo (13,9%), de bebidas (12,4%) e de máquinas e equipamentos (10,6%), segundo o IBGE. Por outro lado, a fabricação de veículos, reboques e carrocerias (-7,5%) teve a maior retração.

Varejo

Apesar de ser mês de Natal, a venda do varejo gaúcho caiu 1,4% sobre novembro, quando teve Black Friday. Ainda assim, fechou 2025 com avanço de 2,5% no volume após ter crescido mais de 8% em 2024, com vendas estimuladas pelos auxílios de governo liberados na enchente. Portanto, desacelerou.

Equipamentos de informática (-13,4%, móveis e eletrodomésticos (-6,1%) tiveram as quedas mais intensas. Os maiores crescimentos de venda foram em farmácias (+4,4%) e supermercados (+3,6%).

O varejo ampliado teve avanço menor, de +1,2%. Veículos (-6,6%) e materiais de construção (-3,2%) venderam menos. Já atacarejos subiram 5,7%.

Serviços

Já o setor de serviços, após recuar 2,8% em dezembro, fechou o ano com um tombo de 4,4%. Transportes puxaram o resultado, com retração de 11,5% no ano.

O turismo caiu em dezembro, apesar das comemorações de Natal da Serra, mas fechou o ano com alta de 11,4%. As atividades, porém, estão 19,6% abaixo do melhor resultado registrado pelo IBGE, em abril de 2024, mês anterior à enchente.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)