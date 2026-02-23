Tarifaço: Trump sob pressão após decisão da Suprema Corte dos EUA

A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de suspender tarifas comerciais impostas por Donald Trump reacendeu o debate sobre os impactos econômicos e políticos da medida. Empresários norte-americanos pressionam, republicanos demonstram insatisfação e as eleições de meio de mandato se aproximam. O cenário pode enfraquecer o presidente e influenciar a relação comercial com o Brasil, inclusive com a visita de Lula prevista para março. O assunto foi pauta do programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Assista acima.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: armadilha do Master, disparada da conta de luz e súper em antiga taQi
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)