Tarifaço de Trump, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 25.02

Agenda

O governo dos Estados Unidos está trabalhando para aumentar a nova tarifa global temporária do presidente Donald Trump para 15%. Entrou em vigor a taxa de 10%, segundo a Alfândega e Proteção de Fronteiras.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, participa do Fecomércio-RS Debate.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga os resultados de fevereiro da pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF).

Weg, de Santa Catarina, divulga o balanço financeiro.

Evento do Programa Alpha em Nova Petrópolis, na serra gaúcha, com preparação de gestores de empresas. É promovido pelo Mg Conex.

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Pílulas

Dólar caiu 0,26%, para R$ 5,25. Ibovespa subiu 1,40%, aos 191.490 pontos.

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