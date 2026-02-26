Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Governo federal
Análise

Se elevar imposto de 1,2 mil importados arrecadará R$ 14 bi, preços vão subir

Serão atingidos principalmente eletrônicos, como celulares e computadores

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