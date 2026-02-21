Saída da recuperação judicial reabre espaço para Azul ampliar voos no RS

Empresa passou por uma reestruturação financeira, encerrada agora. Azul / Divulgação

A saída da Azul Linhas Aéreas do Chapter 11 reforça a expectativa da companhia de retomar o plano de expansão no Rio Grande do Sul. Foi concluído o processo de reestruturação financeira da empresa pelo mecanismo da legislação norte‑americana equivalente à recuperação judicial no Brasil.

A empresa já apresentou à Fraport Brasil uma atualização do plano, que inclui ampliação da estrutura física no entorno do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A coluna teve acesso ao material por uma fonte. Antes de recorrer à reestruturação, negociava com o governo do Estado incentivos para ampliar os então 22 voos diários para 55.

Em outubro de 2025, a coluna registrou que a Azul havia retomado o número de passageiros - 5 mil/dia - no aeroporto da Capital ao patamar anterior à enchente. Eram mais de 700 voos. Na ocasião, ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, a gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi, avisou que a companhia voltaria a falar em expansão no primeiro trimestre de 2026.

O Chapter da Azul

Entre as três principais companhias que operam no Brasil, até 28 de maio de 2025, a Azul era a única que ainda não tinha recorrido ao Chapter 11. A Latam entrou no processo durante a pandemia e encerrou a recuperação judicial em 2022. Já a Gol entrou com o pedido no início de 2024 e encerrou a recuperação em junho de 2025. O Chapter 11 foi a única possibilidade para a Azul após o agravamento da situação financeira da companhia naquele ano. A dívida bruta da empresa aérea encerrou março de 2025 em R$ 34,6 bilhões, crescimento de 42% em 12 meses. A Azul oferece 1 mil voos diários para mais de 160 destinos. Possui ainda uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)