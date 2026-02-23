Rio Grande do Sul ganha de duas formas com tarifaço de 10% (ou 15%)

Donald Trump em anúncio de novas tarifas globais. AARON SCHWARTZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Se a tarifa geral dos Estados Unidos sobre exportações globais ficar em 10% (já oficializada) ou mesmo 15% (anunciada, mas ainda pendente de confirmação), será bom para os negócios do Rio Grande do Sul e do Brasil.

Ainda que seja maior do que antes da política comercial do presidente Donald Trump, é muito menor do que os atuais 50% que a Suprema Corte norte-americana derrubou.

Não inviabiliza vendas de determinados segmentos, como vinha ocorrendo, por perderem totalmente a competitividade para entrar no mercado da maior economia do mundo.

Além disso, por ser aplicada globalmente, dá competitividade ao produto brasileiro para concorrer com o de outros países fornecedores que, com boa relação comercial com os EUA, fecharam acordos individuais com tarifas menores e Trump não pesou tanto a mão.

Esta nova tarifa, segundo a seção 122, usada por Trump, dura 150 dias. Depois, precisará ser aprovada pelo Congresso.

Aqui tem um ponto a se considerar: o cenário político com as eleições de meio de mandato se aproximando. Os norte-americanos são pouco tolerantes a inflação, provocada também pelo custo maior de importação.

É claro o descontentamento de parte deles com a política comercial de Trump, tanto que a ação que chegou à Corte foi impetrada por empresas e Estados de lá, não por estrangeiros.

O próprio Partido Republicano tem mostrado contrariedade e se uniu ao Democratas, impondo derrota ao presidente no Congresso há poucos dias, ao aprovar uma resolução para barrar o uso da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês) contra o Canadá. Foi a primeira afronta pública.