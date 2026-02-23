Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Taxas de Trump
Análise

Rio Grande do Sul ganha de duas formas com tarifaço de 10% (ou 15%)

É menor do que os 50% derrubados pela Suprema Corte e também devolve a competitividade em relação a outros fornecedores do mercado norte-americano

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