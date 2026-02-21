Renda do trabalhador gaúcho bate novo recorde e massa salarial supera R$ 23 bi

O rendimento médio do trabalhador gaúcho fechou 2025 em R$ 3.968. É o maior da pesquisa do IBGE, iniciada em 2012 e que faz a atualização dos valores pela inflação para o comparativo. O levantamento considera empregados CLT, servidores públicos, domésticos, empregadores e trabalhadores por conta própria, formais ou informais.

A renda, porém, subiu 3,3% sobre o final de 2024 — mais R$ 126. Com isso, ficou abaixo do INPC, índice de inflação usado em negociações salariais e que fechou o ano passado em 3,90%. Também foi menos da metade dos 7% de aumento do ano anterior. Ou seja, desacelerou bastante e não recompõe o poder de compra.

Com a alta no valor médio e o segundo maior número de trabalhadores no Rio Grande do Sul: 5,916 milhões, a massa salarial total também atingiu sua máxima histórica. Pela primeira vez, ficou acima de R$ 23 bilhões por mês. O montante toda todos os rendimentos dos gaúchos que trabalham e supera em 3,5% o fechamento de 2024.

Porto Alegre

Na Capital, o rendimento é bem maior. Fechou 2025 em R$ 6.312. Sobre o ano anterior, teve um avanço de 9,3%, ou seja, mais do que o dobro da inflação. O aumento foi de R$ 537.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)