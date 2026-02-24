Reeleito presidente do sindicato dos lojistas de Porto Alegre: "É uma felicidade"

Presidente reeleito do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva. Sindilojas POA / Divulgação

Reeleito o atual presidente do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). Arcione Piva, que assumiu o cargo em 2022, seguirá agora até 2030. Ou seja, terá um novo mandato de quatro anos.

— É uma honra e uma felicidade — disse ao contar à coluna.

Informou ainda que a diretoria terá algumas alterações pontuais, com a entrada de alguns lojistas mais jovens.

— Para dar uma oxigenada e trazer novos olhares para o varejo da Capital. E um grande nome que se incorpora à nova gestão é de Fábio Faccio, CEO da Lojas Renner — acrescentou Arcione Piva.

A ideia do varejista é dar continuidade no modelo adotado até agora no Sindilojas, olhando para o pequeno e o médio lojista sem esquecer do grande. Destaque também para o planejamento da Feira Brasileira do Varejo (FBV), evento que é a "menina dos olhos" do setor.

Arcione Piva é sócio do Grupo Elevato junto com o irmão, Írio Piva, que, aliás, está deixando a presidência da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), mas seguirá na direção da entidade. A dupla tem conduzido o associativismo do varejo da Capital nos últimos anos com bastante engajamento.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)