Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em São Chico
Notícia

Projeto dos resorts do Grêmio e do Inter na Serra precisará de ajuste para licença ambiental

A intenção é erguê-los em dois terrenos de 15 hectares cada na RS-235

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