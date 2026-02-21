Projeto dos resorts do Grêmio e do Inter na Serra precisará de ajuste para licença ambiental

Projeto dos resorts da dupla Gre-Nal em São Francisco de Paula, na serra gaúcha. Laghetto Sports Resort / Divulgação

O projeto dos dois resorts do Grêmio e do Inter em São Francisco de Paula, na serra gaúcha, precisará passar por mudanças para poder ser construído. Os ajustes são necessários para a licença ambiental da Fundação Ambiental de Proteção Ambiental (Fepam). As liberações feitas inicialmente pelo município tiveram que ser substituídas por estas.

Isso exigirá um novo cronograma de obras, que será definido após as licenças. A construção foi prevista inicialmente para o primeiro semestre de 2024 e, depois, os empreendedores chegaram a projetar que começaria no segundo semestre de 2025.

"As autorizações concedidas possuem condicionantes que deverão ser integralmente atendidas antes do início das obras, em conformidade com todos os requisitos estabelecidos pelo órgão ambiental competente. (...) Neste momento, a Laghetto Sports Resorts está cumprindo todas as exigências técnicas, incluindo a elaboração de estudos e laudos complementares solicitados pelo órgão licenciador.", diz nota da empresa.

Quando os resorts foram anunciados, em 2023, se previa um investimento de R$ 1 bilhão. Os projetos são da Laghetto Sports Resort — Laghetto Sports Resort Inter e Laghetto Sports Resort Grêmio. A intenção é erguer os hotéis em dois terrenos de 15 hectares cada na RS-235. Cada um previa 461 apartamentos. As vendas serão retomadas após as licenças.

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