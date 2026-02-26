Por que a conta de luz vai subir mais agora em 2026

A conta de luz foi o principal fator que pressionou a inflação no ano passado. Em Porto Alegre, a conta de luz teve alta de mais de 20%. Novos reajustes vão acontecer com força em 2026 e há vários motivos para isso. Saiba mais no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH. Confira:
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)