Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Energia renovável 
Análise

O que “brilha o olho” dos arrozeiros para lidar com a desistência do plantio

A ideia é surfar a onda como fazem soja, milho e trigo 

Giane Guerra

Direto de Capão do Leão

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