O que “brilha o olho” dos arrozeiros para lidar com a desistência do plantio

Arroz é uma opção de cereal para produção de etanol. Cleiton Ramão / Irga / Divulgação

Com o plantio encolhendo porque o preço não vale a pena para todos, o arroz podia entrar na onda dos biocombustíveis, surfada por soja, milho e, agora, trigo e outros cereais de inverno. Seus resíduos, como casca e farelo, já são bastante usados como biomassa.

O pulo do gato será emplacar como matéria-prima de etanol. Após décadas produzindo quase nada do que consome, o Rio Grande do Sul vê sua indústria apostar no combustível, construindo fábricas. Com foco nisso e com forte estímulo da Embrapa Trigo, a área plantada de cereais de inverno triplicou. Afinal, além de pão e massa, há este mercado incrível dos biocombustíveis para comprar a produção.

E o arroz? A Embrapa Clima Temperado avisa que tem lá na gaveta um cultivar “gigante” apropriado para o etanol, conta o pesquisador Elbio Cardoso. O presidente do Irga, Alexandre Velho, e o produtor Lauro Ribeiro, da Canoa Mirim, “brilharam o olho” quando a coluna trouxe este tema no Gaúcha Atualidade direto da abertura da colheita do arroz, em Capão do Leão.

Para substituirmos a energia fóssil — petróleo — precisamos de várias fontes. Seja solar, eólica e mesmo a de grãos.

Vai faltar para comida e aumentar preço? Não se o mercado for devidamente acompanhado e regulado. Aliás, isso é bem necessário, porque falta de comida e alta de preço atingem sempre os mais vulneráveis.

A ideia é produzir mais. Quem está desistindo do arroz voltará a plantá-lo, como está ocorrendo no trigo pelo programa Duas Safras (tenta aumentar a área da safra de inverno e pelo menos a metade da de verão). Um novo potencial econômico também tende a provocar novas tecnologias e investimentos para produzir mais com custo menor.

Aliás, talvez seja mais um estímulo para combater os reais gargalos mundiais da alimentação: desperdício e má distribuição.

Preços

O arroz vem caindo muito de preço nos últimos anos. Só em 12 meses, redução superior a 30%, sendo a maior queda da cesta básica. É um alívio para o consumidor? Claro. Mas, se não cobrir o custo do produtor, não tem equilíbrio e não é sustentável. Uma queda de produção no futuro pela desistência no campo elevará preços e deixará um rastro de impacto econômico negativo.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)