Negociada volta do voo de Porto Alegre a Montevidéu

Após a coluna ter noticiado a ampliação em 20% dos voos da Azul no aeroporto de Porto Alegre (confira aqui), a Frente Parlamentar da Aviação Regional disse ter sido informada pela empresa da intenção de retomar a rota direta para Montevidéu, no Uruguai. A negociação é para reativá-lo no segundo semestre. Não há voo sem escala para a capital uruguaia desde a enchente de 2024. Agora é preciso parar em São Paulo.

Em uma reunião há cerca de duas semanas, a companhia apresentou a empresas e autoridades do Rio Grande do Sul a retomada dos seus planos de expansão aqui. Eles tinham sido suspensos quando começou a recuperação judicial (Chapter 11, nos Estados Unidos), encerrada há uma semana. A área de manutenção também deve ser ampliada conforme o documento ao qual a coluna teve acesso. Antes de recorrer à reestruturação, negociava com o governo do Estado incentivos para ampliar os então 22 voos diários para 55.

E, agora nesta semana, a Azul já aumentou em 20% os voos no aeroporto Salgado Filho, principalmente para onde tinha mais demanda, como Curitiba (PR) e Galeão (RJ), além de aeroportos de São Paulo.. Em entrevista ao podcast Nossa Economia, de GZH, o gerente de Aviação Comercial da Fraport Brasil, Pedro Navega, avisa que o aumento "instantâneo" da oferta reduziu os preços.

- Na prática para o consumidor, é passagem barata sendo vendida agora.

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Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: obra de fábrica de aviões, novo carro gaúcho e 3 mil tênis doados por calçadista

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)