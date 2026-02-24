"Impacto de R$ 5 bi em 10 anos na economia do RS", projeta diretor de campus que formará cientistas da computação

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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