Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Tarifaço
Notícia

“Governos passam, temos que ter sangue frio sobre EUA”, diz presidente da agência federal de exportação

Apesar da decisão judicial, Viana aposta na reunião de Lula com Trump em março

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS