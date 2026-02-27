Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Desconto em folha
Análise

Gaúchos devem R$ 4,8 bi em um milhão de consignados CLT; alerta para o juro abusivo

Há financeiras cobrando taxas que superam 15%, o que deixa o empréstimo impagável

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