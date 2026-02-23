Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Funcionários terão contrato suspenso para reduzir produção da John Deere no RS

Após acordo com trabalhadores para preservar empregos, unidade reduzirá fabricação de colheitadeiras em 30%

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