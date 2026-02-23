Funcionários terão contrato suspenso para reduzir produção da John Deere no RS

Fábrica da John Deere em Horizontina, no noroeste gaúcho. John Deere / Divulgação

Para reduzir produção, será suspenso o contrato de trabalho de funcionários da fábrica da John Deere em Horizontina, noroeste do Rio Grande do Sul. O chamado lay-off foi aprovado em assembleia de trabalhadores. Entrarão em férias coletivas em março e, em abril, inicia a suspensão, que pode ir de dois a cinco meses, atingindo até 887 trabalhadores.

"A empresa oferece um complemento salarial à bolsa-qualificação fornecida pelo governo, de forma que os funcionários mantenham 100% dos seus salários neste período. Os colaboradores também terão direito a vale-alimentação, convênio médico e convênio farmácia durante o período de layoff, além de pagamento de indenização do FGTS e adiantamento da 1ª parcela do 13° em março.", detalhou a empresa por nota.

Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Horizontina e Região, Alexsandro Bach, a medida é para evitar cerca de 140 demissões. Conta que a produção de colheitadeiras será diminuída em 30% no período.

Multinacional com sede nos Estados Unidos, a John Deere já reduziu o quadro de funcionários recentemente na sua operação gaúcha. A produção oscila conforme a demanda do agronegócio pelas máquinas, o que tradicionalmente se reflete no aumento ou no corte de empregos na unidade. O setor, nos últimos anos, tem enfrentado estiagem e endividamento rural.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: obra de fábrica de aviões, novo carro gaúcho e 3 mil tênis doados por calçadista

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)