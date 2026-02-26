Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

40 operações
Notícia

Francesa assume estacionamento de hotel em Gramado e bate 26 mil vagas no RS

Empresa investiu R$ 27 milhões no Estado desde 2022

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS