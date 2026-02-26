Francesa assume estacionamento de hotel em Gramado e bate 26 mil vagas no RS

Líder global no mercado de estacionamentos e vice no Brasil, a francesa Indigo assumiu a gestão da operação no Wyndham Gramado Termas Resort & Spa, na serra gaúcha. São 410 vagas para carros.

A empresa não divulga o investimento nesta operação específica, mas já aportou R$ 27 milhões no Rio Grande do Sul desde 2022. No Estado, são agora 40 estacionamentos com 26 mil vagas.

Na unidade nova, lista melhorias usuais, como sistemas de controle de acesso, automação de cancelas e pagamento digital. Ainda não há imagens da estrutura.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: obra de fábrica de aviões, novo carro gaúcho e 3 mil tênis doados por calçadista

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)