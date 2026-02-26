Empresa de Porto Alegre abre 50 empregos CLT com salário de até R$ 20 mil

Vagas são para trabalho presencial com vínculo CLT. José Carlos de Andrade / Divulgação Tax Group

Consultoria com sede em Porto Alegre, o Tax Group tem 50 vagas de emprego abertas com salário de até R$ 20 mil. Busca auditores e consultores tributários. A remuneração mais alta, claro, é para os profissionais experientes, chamados de "sênior".

O trabalho é presencial e o emprego tem vínculo CLT. É exigida graduação concluída ou em andamento em cursos como ciências contábeis, direito ou administração. Pede-se experiência em apuração e revisão de tributos. A inscrição já está sendo finalizada e pode ser feita neste link.

O aumento da equipe se deve ao mapeamento de R$ 500 milhões em ativos tributários a serem recuperados para 1,5 mil empresas gaúchas. Ou seja, um mercado para crescer.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)