Em que pé está o data center bilionário anunciado para a Região Metropolitana

Imagem projeta como ficaria o data center no caso de uma ampliação da ideia inicial. Seria uma "cidade de data centers". Scala / Divulgação

Embora projetada inicialmente para esta largada de 2026, ainda não há previsão para começar a obra do data center da Scala em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. Procurada pela coluna, que vem sendo questionada sobre em que pé está o projeto, a empresa disse, em uma nota breve, não ter atualizações e que ainda está em fase de masterplan (plano de negócio) e busca de licenças, mas não especificou quais.

O data center foi anunciado em 2024, em parceria com o governo do Estado. A última atualização que a coluna tem é de maio de 2025, quando uma portaria do Ministério de Minas e Energia reconheceu a possibilidade de haver energia suficiente para a primeira fase, que contempla R$ 3 bilhões em investimento.

À época, a Scala disse que estava terminando o masterplan para apresentar ainda no segundo semestre de 2025 e levantando a disponibilidade de fibra ótica na região. Depois, seria solicitada a licença ambiental.

Em tempo, o terreno não foi atingido pela enchente de 2024, embora Eldorado do Sul tenha sido uma das cidades mais impactadas pela tragédia.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)