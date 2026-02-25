Em que pé está o data center bilionário anunciado para a Região Metropolitana

Embora projetada inicialmente para esta largada de 2026, ainda não há previsão para começar a obra do data center da Scala em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. Procurada pela coluna, que vem sendo questionada sobre em que pé está o projeto, a empresa disse, em uma nota breve, não ter atualizações e que ainda está em fase de masterplan (plano de negócio) e busca de licenças, mas não especificou quais.
O data center foi anunciado em 2024, em parceria com o governo do Estado. A última atualização que a coluna tem é de maio de 2025, quando uma portaria do Ministério de Minas e Energia reconheceu a possibilidade de haver energia suficiente para a primeira fase, que contempla R$ 3 bilhões em investimento.
À época, a Scala disse que estava terminando o masterplan para apresentar ainda no segundo semestre de 2025 e levantando a disponibilidade de fibra ótica na região. Depois, seria solicitada a licença ambiental.
Em tempo, o terreno não foi atingido pela enchente de 2024, embora Eldorado do Sul tenha sido uma das cidades mais impactadas pela tragédia.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)