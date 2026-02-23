Em crise turbulenta, Cotribá desiste da recuperação judicial

A Cotribá deve mais de R$ 1 bilhão a credores. Cotribá / Divulgação

Cooperativa agropecuária mais antiga do Brasil e com uma séria crise financeira, a Cotribá (Cooperativa Agrícola Mista General Osório) desistiu da recuperação judicial. Esta desistência foi homologada pela Justiça nesta segunda-feira (23).

Havia a previsão de um julgamento para os próximos dias, no qual a Justiça decidiria se a cooperativa poderia ou não usar o mecanismo de reestruturação. Ela já havia ingressado com uma medida cautelar para proteger o patrimônio da cobrança das dívidas.

Agora, porém, a diretoria abriu mão deste caminho. O processo vinha sendo conduzido pela Mothes Advogados. O sócio-fundador Paulo Mothes confirmou a desistência.

A Cotribá tem 115 anos e sede em Ibirubá. Vem passando por turbulências. Recentemente, demitiu o CEO Luís Felipe Maldaner, contratado há quatro meses para conduzir negociações com credores de um endividamento de R$ 1 bilhão. A consultoria Tarvos também foi dispensada no mesmo mês em que foi chamada. Além disso, o Sistema Ocergs e a Fecoagro/RS saíram da reestruturação afirmando que o novo modelo adotado “não encontra respaldo na legislação cooperativista vigente”.

A Cotribá tem 9,5 mil associados e mil funcionários. A cooperativa tem 29 unidades de armazenagem de grãos, uma indústria de ração, 25 lojas agropecuárias, cinco postos de combustíveis, quatro supermercados, um centro comercial, entre outras operações.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)