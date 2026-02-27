Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Notícia

Economia do RS cresceu 1,7% em 2025, abaixo da média nacional

Indústria avançou, varejo vendeu menos, serviços tombaram e agro sangrou novamente

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