"É suprapartidária", diz secretário sobre negociação do RS com União por suspensão maior da dívida

Secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi. Renan Mattos / Agência RBS

Está na mesa a tentativa do Estado de prorrogar a suspensão da dívida com a União, estratégia que a coluna noticiou ainda em dezembro. A ideia é usar o dinheiro para irrigação. Hoje, ele é direcionado para o Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), criado após a enchente. A coluna perguntou do andamento da negociação ao secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi.

Como está a conversa com o governo federal?

É uma discussão importantíssima. O governador Eduardo Leite tem liderado o processo e introduzido o assunto. Essas conversas estão em andamento. Claro que é um ano complicado (por ser eleitoral, refere-se o secretário), mas, ao mesmo tempo, nos traz oportunidades.

Mas a conversa está boa?

Todas as discussões técnicas que fazemos com o governo federal estão muito boas.

É com a Fazenda?

Principalmente. Afinal de contas, quem gere os contratos de dívida com os Estados é o Tesouro Nacional. A discussão tem que ser ali. O que o governo gaúcho tem feito é levar esses argumentos, porque, vejam, qualquer Estado vai querer também não pagar sua dívida. Temos que caracterizar a situação do Rio Grande do Sul como diferente, tal como ela é. O governador sempre fala que as outras regiões do Brasil têm fundos constitucionais de desenvolvimento e o Rio Grande do Sul não. É uma oportunidade de usar um instrumento para tratar da resiliência climática, do desafio da estiagem.

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Tem previsão?

Não. O que posso dizer é que confio na capacidade de negociação do governador e há urgência da pauta. É suprapartidária porque é o principal desafio de resiliência do Estado.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)