Dúvidas tarifaço dos EUA, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 23.02

Agenda

Aguarda-se se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevará mesmo a tarifa global de 10% para 15%, como ameaçou no sábado. Não se sabe se assinou mesmo o decreto. As anteriores foram derrubadas pela Suprema Corte.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), convocou nova reunião com a Polícia Federal para tratar do Banco Mater. O magistrado é o relator das apurações.

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeção do mercado para indicadores da economia.

Divulgação do balanço da Gerdau.

FGV divulga a confiança do consumidor.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) realiza o debate “Jornada de trabalho e estabilidade do ambiente de negócios”.

Volta do segundo turno da GM, em Gravataí. Estava em férias coletivas. Espera-se para o segundo trimestre o lançamento do Sonic, o novo carro que a montadora fabrica no Rio Grande do Sul. Saiba mais: Novo carro gaúcho da GM estreia no 2º trimestre

A Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul) divulga pesquisa com motoristas de caminhão e motoristas de automóveis que utilizam os trechos a serem concedidos nos Blocos 1 e 2 das rodovias estaduais.

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Pílulas

Dólar caiu 0,98%, para R$ 5,17. Ibovespa subiu 1,06%, aos 190.534 pontos.

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