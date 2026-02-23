Cautela sobre taxas dos EUA, mudanças no FGC após Master, voo encerrado, preço da carne e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- A derrubada do tarifaço de Trump pela Justiça dos EUA
- A expectativa da indústria brasileira e gaúcha para o impacto nas exportações. Entrevista com Frederico Lamego, superintendente de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Cláudio Bier, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs)
- O que o escândalo do Banco Master exige que seja mudado no Fundo Garantidor de Crédito. Entrevista com Gilberto Braga, professor de economia do Ibmec-RJ
- O preço da carne com a cota de importação pela China. Entrevista com Ronei Lauxen, presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do Rio Grande do Sul (Sicadergs)
- Frutas com safra recorde em plena estiagem. Entrevista com Anderson de Césaro, produtor de uva, e Marcelo Costi Pereira, de azeitonas
- Encerramento do voo da Gol direto a Buenos Aires. Com Isadora Terra
- Applebee's fechado em Canoas será reaberto em shopping de Porto Alegre. Com Isadora Terra
- Startup gaúcha de inteligência artificial abre filial nos EUA. Com Isadora Terra
Produção: Isadora Terra
Edição de áudio: Fabrício Corrêa e Paulo Fraga
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Be8, Corsan e Marcopolo
Ouça no Spotify:
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna