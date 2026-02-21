As outras opções de voo direto a Buenos Aires após fim da rota da Gol em Porto Alegre

No aeroporto Salgado Filho, Latam e Aerolineas Argentinas continuam com voos diretos para Buenos Aires. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Embora a Gol vá encerrar sua rota direta de Porto Alegre a Buenos Aires, o viajante tem outras opções de voos. A Latam tem três frequências semanais e a Aerolíneas Argentinas tem quatro, informa a Fraport Brasil, que administra o aeroporto Salgado Filho. Os preços ficam aproximadamente entre R$ 1,8 mil e R$ 2 mil.

O voo direto da Gol será encerrado em 28 de fevereiro. A mudança atinge tíquetes já vendidos, que podem ser reembolsados ou remarcados. Parada desde 2016, a operação foi retomada em maio de 2025 com três voos semanais. A partir de agora, o voo da Gol para Buenos Aires terá escala em São Paulo.

Houve cancelamento de voos na última semana devido à greve geral na Argentina contra a reforma trabalhista do presidente Javier Milei, mas as operações já foram normalizadas.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: obra de fábrica de aviões, novo carro gaúcho e 3 mil tênis doados por calçadista

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)