As outras opções de voo direto a Buenos Aires após fim da rota da Gol em Porto Alegre

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Argentina
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