Agibank volta a operar consignados do INSS após termo de compromisso

O INSS apontou, em dois momentos recentes, irregularidades do Agibank. Divulgação Agibank

O Agibank informa ter retomado integralmente as operações de crédito consignado a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Isso ocorreu após assinatura, ainda em janeiro, de um novo termo de compromisso. Segundo nota do banco, o acordo "estabelece diretrizes claras para a condução das operações".

Em dezembro, o INSS havia suspendido novos consignados do banco a partir de uma auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) e encaminhado o caso à Polícia Federal. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, citou não envio de contratos para acompanhamento, problemas de portabilidade, mas, principalmente, empréstimo para mortos e não assinatura de contrato específico para consignado.

"O Agibank reafirma seu compromisso com a oferta responsável de crédito, a segurança nas operações e a total observância às normas regulatórias, mantendo como prioridade absoluta a proteção e o respeito aos beneficiários.", diz ainda a nova nota do banco sobre o assunto.

Em agosto de 2025, houve o primeiro bloqueio de operações pelo INSS, que apontou reclamações de que o aplicativo do banco no celular do usuário puxava chamadas telefônicas que seriam para a Central 135, retenção de valores e negativas para pedidos de portabilidade. Houve desbloqueio após assinatura de um primeiro termo de compromisso.

O Agibank foi criado no Rio Grande do Sul, na época como Agiplan. Cresceu bastante e, em 2020, teve sua sede transferida para Campinas (SP). Recentemente, abriu capital na bolsa de valores de Nova York.

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