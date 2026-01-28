Supermercado do RS começa a vender produtos para pets de marca própria: "É muito mais barato trazer de fora"

Já estão à venda nos supermercados Asun os produtos da Mascoti, marca própria da empresa direcionada a animais de estimação. Os itens incluem brinquedos, cordas, animais de pelúcia e até guias com lanternas.
Importadas da China, as mercadorias começaram a ser negociadas em maio do ano passado, durante a Feira de Cantão — um dos maiores eventos de negócios do país asiático. A primeira remessa chegou no início deste mês ao Brasil.
— É muito mais barato trazer de fora — diz o gerente de Negócios Internacionais, Lucas Ortiz, ressaltando que alguns produtos de fornecedores daqui perderam espaço nas gôndolas para os novos itens.
Juntamente com a marca própria de produtos de bazar, noticiada pela coluna em outubro de 2025, o objetivo da linha é se diferenciar da concorrência e oferecer preços mais competitivos. Segundo o executivo, a estratégia tem dado certo:
— O maior sucesso foram os guarda-sóis, que fizeram triplicar a venda nessa categoria — relata Ortiz.
Por fim, perguntado sobre um possível interesse da rede nos pontos deixados pelo Nacional:
— Interesse nós temos em todos. O problema é o preço do aluguel. A conta não fecha.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)