Supermercado do RS começa a vender produtos para pets de marca própria: "É muito mais barato trazer de fora"

Já estão à venda nos supermercados Asun os produtos da Mascoti, marca própria da empresa direcionada a animais de estimação. Os itens incluem brinquedos, cordas, animais de pelúcia e até guias com lanternas.

Importadas da China, as mercadorias começaram a ser negociadas em maio do ano passado, durante a Feira de Cantão — um dos maiores eventos de negócios do país asiático. A primeira remessa chegou no início deste mês ao Brasil.

— É muito mais barato trazer de fora — diz o gerente de Negócios Internacionais, Lucas Ortiz, ressaltando que alguns produtos de fornecedores daqui perderam espaço nas gôndolas para os novos itens.

Juntamente com a marca própria de produtos de bazar, noticiada pela coluna em outubro de 2025, o objetivo da linha é se diferenciar da concorrência e oferecer preços mais competitivos. Segundo o executivo, a estratégia tem dado certo:

— O maior sucesso foram os guarda-sóis, que fizeram triplicar a venda nessa categoria — relata Ortiz.

Por fim, perguntado sobre um possível interesse da rede nos pontos deixados pelo Nacional:

— Interesse nós temos em todos. O problema é o preço do aluguel. A conta não fecha.

