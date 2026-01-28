Preço do gás natural ficará mais barato em fevereiro

Preço de venda do gás foi fixado em R$ 2,1615 por metro cúbico. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

O gás natural deve ficar mais barato a partir de fevereiro no Rio Grande do Sul. A redução foi prevista pela Sulgás à coluna após apuração da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS (Agergs), que define os valores cobrados pelo insumo.

Com a deliberação, o preço de venda do gás foi fixado em R$ 2,1615 por metro cúbico. Pela regulamentação instituída pela agência, os repasses tarifários ocorrerão ordinariamente duas vezes ao ano, nos meses de fevereiro e agosto. Este será o primeiro ajuste desde a implantação do mecanismo da chamada conta gráfica, criado para compensar variações de custos ao longo do tempo.

A diminuição no preço é aguardada pelos consumidores desde o ano passado. Em agosto, a Petrobras havia anunciado redução de 14% no preço do gás natural para as distribuidoras. Em novembro, houve mais uma redução de 1,7%.

Já a redução de 7,8% anunciada nesta semana não entrou no cálculo, já que o período de referência da revisão tarifária vai de 1º de junho a 30 de novembro de 2025. Ou seja, essa última redução deve chegar ao consumidor somente em agosto deste ano.

Leia Mais Redução do preço da gasolina ainda não chegou às bombas em Porto Alegre

Em nota, a Agergs afirmou que esse intervalo de referência permite captar oscilações relevantes dos custos enfrentados pela concessionária, assegurando que o repasse tarifário reflete de forma precisa a dinâmica do mercado de gás.

Procurada pela coluna, a Sulgás confirmou que haverá redução nos preços para a indústria e para o GNV. Os novos valores, porém, não entram em vigor no dia 1º. Aliás, a companhia ainda não definiu os valores, pois está marcada uma revisão da deliberação tarifária para 5 de fevereiro junto à Agergs. Atualização dos preços ao consumidor está prevista para o dia 8.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: como fugir de armadilhas como a do Banco Master

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.