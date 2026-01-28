Preço do gás natural ficará mais barato em fevereiro

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.
O gás natural deve ficar mais barato a partir de fevereiro no Rio Grande do Sul. A redução foi prevista pela Sulgás à coluna após apuração da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS (Agergs), que define os valores cobrados pelo insumo.
Com a deliberação, o preço de venda do gás foi fixado em R$ 2,1615 por metro cúbico. Pela regulamentação instituída pela agência, os repasses tarifários ocorrerão ordinariamente duas vezes ao ano, nos meses de fevereiro e agosto. Este será o primeiro ajuste desde a implantação do mecanismo da chamada conta gráfica, criado para compensar variações de custos ao longo do tempo.
A diminuição no preço é aguardada pelos consumidores desde o ano passado. Em agosto, a Petrobras havia anunciado redução de 14% no preço do gás natural para as distribuidoras. Em novembro, houve mais uma redução de 1,7%.
Já a redução de 7,8% anunciada nesta semana não entrou no cálculo, já que o período de referência da revisão tarifária vai de 1º de junho a 30 de novembro de 2025. Ou seja, essa última redução deve chegar ao consumidor somente em agosto deste ano.
Em nota, a Agergs afirmou que esse intervalo de referência permite captar oscilações relevantes dos custos enfrentados pela concessionária, assegurando que o repasse tarifário reflete de forma precisa a dinâmica do mercado de gás.
Procurada pela coluna, a Sulgás confirmou que haverá redução nos preços para a indústria e para o GNV. Os novos valores, porém, não entram em vigor no dia 1º. Aliás, a companhia ainda não definiu os valores, pois está marcada uma revisão da deliberação tarifária para 5 de fevereiro junto à Agergs. Atualização dos preços ao consumidor está prevista para o dia 8.
