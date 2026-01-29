Perfumaria de 1870 fecha loja para reformas em shopping de Porto Alegre

Tapumes foram colocados na fachada da loja. Diogo Duarte / Agencia RBS

Com quatro lojas no Rio Grande do Sul, a perfumaria Granado fechou temporariamente sua operação no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, para reformas.

Na última terça-feira (27), a loja estava fechada e uma placa em frente ao estabelecimento informava sobre as renovações. Já nesta quinta-feira (29), foram colocados tapumes na fachada do ponto.

Em nota, a empresa confirmou o fechamento provisório, e afirmou que, durante as obras, alguns funcionários foram transferidos para outras lojas, enquanto outros estão de férias. Serão feitas renovações na parte interna, além de troca de mobiliário. A previsão é reabrir no dia 4 de março.

Criada em 1870 no Rio de Janeiro, a Granado foi reconhecida em 1880 como a farmácia oficial da família imperial. Hoje em dia, o foco é na perfumaria. São mais de 100 lojas no Brasil, sendo três na capital gaúcha e uma em Caxias do Sul.

