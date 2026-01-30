Os 10 produtos mais vendidos da OLX no Rio Grande do Sul em 2025

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.
A geladeira foi o produto mais comprado por usuários da OLX no Rio Grande do Sul em 2025. O item lidera com folga a lista, concentrando 34,97% das vendas. O levantamento enviado à coluna foi feito pela própria plataforma, especializada na comercialização de produtos usados.
Outro dado que chama atenção é que os dez itens mais negociados no período são voltados ao uso doméstico. No levantamento do ano passado, smartphones e relógios digitais ocupavam quatro posições da lista.
Confira o ranking:
- Geladeira – 34,97%
- Fogão – 18,51%
- Micro-ondas – 13,73%
- Ar-condicionado – 12,82%
- Freezer – 6,20%
- Forno – 5,36%
- Lava e seca – 3,99%
- Secadora de roupas – 2,09%
- Lavadora de roupas – 1,22%
- Lava-louças – 1,11%
