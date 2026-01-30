Ex-sede da RGE em Gravataí é vendida por R$ 9,6 milhões; parte dos recursos vai para museu

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.
Foi vendido o prédio que já foi sede da RGE, em Gravataí. A estrutura foi comprada por R$ 9,675 milhões pela RM Construtora, também da cidade. Aliás, a venda da antiga casa da concessionária foi o primeiro prédio arrematado por meio da plataforma Invest Gravataí Imóveis, lançada em dezembro para alienação de edificações e terrenos inutilizados à iniciativa privada.
Com R$ 1,54 milhão da venda, a Prefeitura de Gravataí assinou, nesta sexta-feira (30), a ordem de início das obras de restauração do Museu Agostinho Martha. O restante será destinado à construção de um novo quartel da Guarda Municipal.
Ainda há mais de 60 imóveis disponíveis para aquisição na plataforma da Prefeitura. A ideia com a venda é reduzir custos e levantar recursos para investimentos em escolas, unidades de saúde, obras de infraestrutura e outras estruturas públicas.
Museu Municipal Agostinho Martha
O Museu Municipal Agostinho Martha celebra 52 anos de fundação em 2026. Tombado pelo município, passou a ocupar a atual sede histórica em 1985. O museu fica na Rua Nossa Senhora dos Anjos, na área central da cidade. O imóvel reúne itens e relíquias que narram a história do município.
De acordo com a historiografia local, o sobrado foi construído em 1826 pelo casal Antônio Pinto Lemos e Felicidade Rosa. No ano de seu restauro e reabertura, a edificação celebra o bicentenário, marco histórico da sede do Museu Municipal Agostinho Martha.
