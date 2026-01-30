Entidades se afastam da reestruturação da Cotribá após demissão de CEO

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.
Dias após a demissão de Luis Felipe Maldaner do cargo de CEO da Cotribá, entidades ligadas ao cooperativismo comunicaram sua retirada do processo de reestruturação financeira e organizacional do negócio nesta sexta-feira (30).
Em nota conjunta, o Sistema Ocergs e a Fecoagro/RS afirmam que o novo modelo adotado “não encontra respaldo na legislação cooperativista vigente”. No mesmo comunicado, as organizações ressaltam ter acompanhado a Cotribá durante o processo, prestando apoio “por meio da articulação e contratação de consultorias especializadas”.
Por fim, dizem estar à disposição para necessidades futuras, “sempre que houver convergência com os princípios cooperativistas e o arcabouço legal que rege o setor”. A cooperativa foi procurada, mas não respondeu.
Relembre o caso
Luis Felipe Maldaner havia sido contratado em setembro para ajudar na reestruturação financeira da Cotribá. Em novembro, foi solicitada à Justiça "tutela cautelar em caráter antecedente", para suspensão antecipada da cobrança de dívidas e desbloqueio de ativos financeiros. Na época, argumentou-se que a continuidade das operações estava sob risco, com atraso no pagamento de fornecedores e funcionários.
Ainda em janeiro, a consultoria Tarvos Partners também havia sido contratada, mas os serviços da empresa foram dispensados juntamente com os de Maldaner, há poucos dias.
Está previsto para o final de fevereiro o julgamento no Tribunal de Justiça para decidir se cabe recuperação judicial no caso da cooperativa. A dívida da Cotribá, cooperativa agrícola de 115 anos, está estimada em R$ 1 bilhão.
Um plano de reestruturação está sendo desenhado. Ativos mais distantes da sede terão preferência de venda para pagamento de credores e para o giro da operação.
Com 9,5 mil associados e mil funcionários, a cooperativa tem 29 unidades de armazenagem de grãos, uma indústria de ração, 25 lojas agropecuárias, cinco postos de combustíveis, quatro supermercados, um centro comercial, entre outras operações.
*Colaborou Diogo Duarte
