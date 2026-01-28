Banco Central segura juros e prepara terreno para redução da Selic; economista prevê corte de 0,5 ponto percentual

Comunicado foi divulgado nesta quarta-feira (28). Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa básica de juros em 15% ao ano não surpreendeu o mercado financeiro e já era o cenário majoritário entre analistas. A avaliação é do economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), Oscar Frank, que aponta que o próprio Banco Central vinha sinalizando essa decisão por meio de sua comunicação recente.

A reunião, aliás, foi atípica, marcada pela saída de dois diretores — o que reduziu de nove para sete o número de votantes. Apesar disso, o especialista afirma que um corte não seria totalmente inesperado, já que o Copom reconheceu, na ata anterior, sinais de desaceleração da atividade econômica e arrefecimento da inflação corrente e das expectativas. Ainda assim, a manutenção prevaleceu.

O principal destaque do comunicado, na avaliação de Frank, está na sinalização clara de que o ciclo de queda dos juros pode começar já na próxima reunião, em março.

— O Banco Central utilizou, de forma explícita, o termo "ciclo", indicando que não se trata de um movimento pontual, mas de uma sequência de cortes — destacou.

Ao mesmo tempo, o economista ressalta que o Copom reforçou o compromisso de manter uma política monetária restritiva para garantir a convergência da inflação à meta. Isso indica que os cortes devem ocorrer de forma gradual, sem reduções abruptas da Selic, mas ainda mantendo os juros acima do nível neutro por um período prolongado.

Para a reunião de março, a projeção do economista é de um corte de 0,5 ponto percentual. Esse ritmo tende a se manter nas reuniões seguintes, ao menos até a proximidade do período eleitoral, quando o Banco Central historicamente adota uma postura mais cautelosa para evitar interpretações políticas de suas decisões.