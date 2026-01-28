A estratégia usada por empresa de estacionamentos do RS para driblar o impacto do transporte por aplicativo 

Empresa investiu R$ 500 mil na compra de equipamentos. Estafácil / Divulgação

Com 35 estacionamentos no Rio Grande do Sul, a Estafácil assumiu duas novas unidades em Esteio, na Região Metropolitana. São os pontos do Hospital São Camilo e do complexo de lojas Multistop, às margens da BR-116. Aliás, este último funciona sem cancelas, para facilitar a atração de público para o local. Foram investidos cerca de R$ 500 mil na compra de equipamentos para as duas operações.

Perguntado sobre o impacto do transporte por aplicativo no negócio, o CEO Diego Silva diz que os efeitos variam dependendo do ponto.

— Tem locais onde o "fator Uber" afetou muito a receita, enquanto, em outros, isso é indiferente. Para contornar o problema, nós trabalhamos a fachada e oferecemos serviços online, como a reserva de vagas pelo celular — explica.

Com foco no Centro Histórico de Porto Alegre, a Estafácil faz a operação de estacionamentos como o do Theatro São Pedro e da Unisinos. Há negociações em andamento para operar em Caxias do Sul e em outros Estados do país.

*Sob supervisão da jornalista Isadora Terra

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: armadilha do Master, disparada da conta de luz e súper em antiga taQi

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)